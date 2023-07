Niente graduatoria per la carta risparmio spesa a Roma. A differenza del Comune di Milano, che ha reso noti i beneficiari (nel rispetto della privacy), il Campidoglio ha preferito la strada della comunicazione privata. La decisione è arrivata con una nota ufficiale del 20 luglio 2023. Per capire se si rientra tra i beneficiari del contributo da 382,5 euro, si seguirà dunque un'altra via. Alla Capitale sono state assegnate 30.271 Carte solidali acquisti, secondo i dati INPS incrociati con quelli del servizio Comunale.

Carta spesa, chi percepisce il Reddito di cittadinanza dovrà restituirla: ecco chi ne ha diritto e chi no. Ecco da quando sarà operativa