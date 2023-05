Carta acquisti spesa alimentare, guida al nuovo bonus da 382,5 euro. A chi spetta e da quando parte

Carta aquisti. In arrivo i nuovi buoni spesa per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità. ll decreto, firmato dai ministri dell’Agricoltura (Masaf) e dell’Economia, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 maggio.

Con uno stanziamento di 500 milioni di euro per il 2023 prevede che la Carta Acquisti sia operativa dal 1° luglio per un milione e 300mila beneficiari con Isee sotto i 15mila euro. Il valore? La Carta acquisti alimentare sarà di 382,5 euro. Non serve fare richiesta, ma è necessario l'Isee aggiornato.