La riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro avrà una durata biennale e non annuale a valere così sia per il 2024 che per il 2025. È questa la strada che intende seguire il governo. Con questa soluzione, spiegano fonti parlamentari alle prese con il dossier, l’azienda di Stato avrà un orizzonte temporale più ampio per poter programmare investimenti e strategie. Attualmente l’articolo 8 della legge di Bilancio presentata in Parlamento prevede che la riduzione del canone (che si paga con la bolletta elettrica) da 90 a 70 euro comporta una diminuzione degli introiti per circa 440 milioni.