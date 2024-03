Btp valore, quando i rendimenti sono a rischio e conviene vendere: da una nuova emissione all'insolvenza

Boom del Btp valore, la terza edizione chiude con un collocamento di 18,32 miliardi. Ma non possono essere sottovalutati alcuni rischi. Ci sono diversi aspetti che bisogna tenere in considerazione. È vero che l’investimento sul mercato obbligazionario è ritenuto molto più sicuro, ad esempio, di quello sull’azionario. Ma non si possono escludere alcuni problemi che possono emergere nel tempo.

