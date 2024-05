Btp Valore, quanto si guadagna investendo mille euro (e che succede se si vende prima della scadenza). Le simulazioni

Torna il Btp Valore e le sue caratteristiche sono sostanzialmente più vantaggiose rispetto al passato. La cedola è lievemente più alta all'inizio, in leggera discesa alla fine, ma c'è un premio fedeltà più generoso. Il governo insiste sui titoli di Stato per i piccoli investitori italiani così da finanziare il debito pubblico "in casa" ed esponendosi meno all'estero. Negli ultimi anni, d'altronde, i Btp hanno sempre più successo tra i cittadini, che ne percepiscono l'affidabilità estrema e li scelgono a discapito di altri strumenti, pur più vantaggiosi dal punto di vista economico. Conta il nome, ma c'è anche una ragione etica e patriottica: investire in Btp significa sostenere la spesa sociale italiana.

L'investimento minimo è di mille euro, ma con meno di cinquemila euro investiti il gioco rischia di non valere la candela. I guadagni, cioè, sarebbero troppo esigui per "bloccare" mille euro per sei anni. Certo, il titolo si può vendere prima della scadenza, ma non sempre conviene. Il valore, infatti, oscilla molto. Vediamo quindi nel dettaglio le simulazioni di investimento con diverse somme.

