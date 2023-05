Solo l'annuncio del nuovo Btp Valore ha attirato le attenzioni di molti piccoli investitori. Le famiglie italiane, d'altronde, hanno 1.152 miliardi di euro nei conti correnti bancari e sono interessati a investirli se le remunerazioni sono vantaggiose, come nel caso dell'ultimo Btp Italia, legato all'inflazione. Non ci sono però solo i titoli di Stato. In banca sono diverse le opzioni in campo, con un ampio margine di sicurezza e redditizie per il settore retail.

Diversificare, d'altronde, è sempre una scelta saggia quando si parla di investimento e in attesa di conoscere i dettagli dei nuovi strumenti governativi è bene guardarsi intorno per cercare soluzioni parimenti o addirittura ancora più interessanti. Il target deve essere ridurre al minimo il rischio ed evitare di mantenere i soldi fermi sul conto corrente. Una scelta insensata, in tempi di inflazione così alta.