Bot a 12 mesi, oggi il termine delle domande all'asta: il calendario dell'emissione e le nuove scadenze

Il MEF emetterà di 7,5 miliardi di euro di Buoni Ordinari del Tesoro, con durata 12 mesi. Si tratta della prima tranche di un nuovo titolo, in asta oggi, mercoledì 12 giugno 2024, con data di regolamento prevista per il successivo venerdì 14 giugno. I nuovi BOT sono collocati con asta competitiva, sottoscritti per un importo minimo di mille euro. L’offerta supplementare è pari al 10% de valore nominale dell’asta ordinaria, determinato in base ai criteri nel decreto di emissione.