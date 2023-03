Come si è arrivati al crac della Silicon Valley Bank? Quali possono essere le ripercussioni sulle Borse europee? E quali quelle in Italia? Negli Stati Uniti, il più grande fallimento di un istituto finanziario dal 2008, ha terrorizzato i mercati nonostante le rassicurazioni delle autorità americane. «No, non sarà una nuova Lehman Brothers», hanno spiegato.