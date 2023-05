Bonus Vacanze 2023, dalla Sicilia al Veneto tutti gli sconti attivi: scadenze, chi ne ha diritto e come richiederli

Voglia di vacanze? Certo il meteo non aiuta, ma maggio è arrivato e con esso anche il tempo di pianificare i viaggi. «Fuggire si ma dove..?» (cantava la Carrà). Sicilia, Abruzzo, Veneto? Ecco, alcune, delle mete da scegliere per l'estate 2023 per viaggiare “risparmiando”. Anche nel 2023 infatti è possibile usufruire di sconti e voucher messi in campo da Regioni e Istituzioni con l'obiettivo di incentivare il turismo italiano. Quindi vediamo insieme, quali sono i Bonus Vacanze 2023 attivi, come funzionano, a chi si rivolgono e come richiederli entro la scadenza.