Bonus tv, il governo pensa di reintrodurlo: come funziona, quanto vale (e a chi è rivolto)

Presto il bonus tv potrebbe tornare. Dopo che alla fine dello scorso anno sono scaduti il bonus decoder e quello per la rottamazione del proprio televisore, il governo Meloni ha previsto un sostegno per i soli pensionati. Ora, però, l'esecutivo ragiona sulla reintroduzione di un aiuto universale per favorire l’acquisto di apparecchi di ultima generazione, in vista del completamento del cosiddetto switch off del digitale terrestre, atteso per fine anno.

Si tratta di un’opportunità molto apprezzata in passato dai cittadini, visto che da quando questi aiuti sono stati introdotti per la prima volta con la legge di Bilancio 2018 sono letteralmente andati a ruba nel giro di pochi mesi. Ora l'esecutivo sta preparando un nuovo decreto da 90 milioni di euro per sostenere il settore delle telecomunicazioni e una parte dei fondi potrebbe essere dedicata proprio al nuovo bonus tv.

