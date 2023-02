Per il prossimo 28 febbraio è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande relative a diversi contributi statali, tra bonus e agevolazioni. Nella lista rientrano l’Assegno unico, le agevolazioni Inps per i contribuenti in regime forfettario, il bonus acqua potabile, il bonus Imu per le imprese turistiche e il bonus cultura per i nuovi 18enni. Ecco in cosa consistono.

Bonus vacanze Inps, chi e come può ottenere il contributo fino a 1.400 euro per soggiorni da luglio a ottobre