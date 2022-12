Bonus, ecco tutti gli incentivi in scadenza il 31 dicembre 2022. Da quel giorno arriverà la fine o la riduzione di una serie di agevolazioni, sconti e incentivi concessi dallo Stato per i più disparati motivi, dall’acquisto di mobili, all’aiuto per le rette dell’asilo nido, dalla tinteggiatura della facciate di un palazzo al bonus trasporti mezzi pubblici.