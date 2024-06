Bonus pedaggi autostradali al via da domani: requisiti, platea e come fare domanda

Partono domani le domande per il bonus pedaggi autostradali 2024. Si potranno effettuare le richieste per il supporto economico: è un contributo per la riduzione dei pedaggi del 2023. Il procedimento prevede due fasi distinte. L'obiettivo de bonus è garantire una misura per tagliare i costi che devono sostenere al casello gli autotrasportatori. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può usufruirne.

Google Maps chiude l'Autobrennero per un giorno, poi la riapre. Interruzione fantasma sulla app, Vipiteno invasa dalle auto