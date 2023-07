Cresce la richiesta per il bonus occhiali, previsto dal ministero della Salute per sostenere le spese sulle lenti da vista. Si tratta di un aiuto a sostegno delle fasce più deboli della popolazione aventi un Isee non superiore a 10mila euro. Le domande di accesso al contributo per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive devono essere presentate sulla piattaforma web www.bonusvista.it, attiva da pochi giorni, operativa fino al 31 dicembre 2023. I fondi sono limitati perciò meglio affrettarsi.