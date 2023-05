Bonus occhiali, domanda online: a chi spetta e come presentarla. Limiti Isee e valore

Il "bonus vista" o bonus occhiali è a sostegno delle fasce più deboli della popolazione aventi un Isee non superiore a 10.000 euro. Le domande di accesso al contributo per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive devono essere presentate sulla piattaforma web www.bonusvista.it, attiva da pochi giorni, operativa fino al 31 dicembre 2023. I fondi sono limitati perciò meglio affrettarsi.

Sono previste due alternative: un voucher di 50 euro per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall'emissione presso gli esercizi commerciali registrati; oppure un rimborso di 50 euro per l'acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive, soltanto per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio 2023. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dall'attivazione dell'applicazione web, ovvero entro il 3 luglio 2023.