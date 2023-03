Arriva un nuovo bonus per il riscaldamento, ma da ottobre e solo se i prezzi del gas torneranno a salire sopra una certa soglia. Tornano invece gli oneri di sistema sull’elettricità, quei costi non legati ai consumi ma ad attività di interesse generale pagate dai clienti finali e azzerati dal governo nei mesi scorsi a costi altissimi per le casse pubbliche per attenuare i rincari delle bollette. Il forte calo delle quotazioni delle materie prime degli ultimi mesi dovrebbe consentire comunque un leggero ribasso delle tariffe della luce nel prossimo trimestre (intorno al 10% secondo la stima di Davide Tabarelli di Nomisma energia).

