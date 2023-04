Bonus bilanci 2023

La nuova legge di Bilancio 2023 ha disposto per il solo anno 2023 il tetto massimo di spesa a 8.000 euro per il bonus mobili. Ma di cosa si tratta? L'incentivo mobili consiste nella detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.