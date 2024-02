Bonus casa, aumentano le aliquote sui bonifici. Come ottenere ancora il contributo under 36: le novità

Dal 1° marzo, come previsto dalla Manovra 2024, si passa dalla vecchia aliquota dell'8%, che grava sulle ritenute legate ai bonifici, a quella nuova dell'11%. Nel frattempo arrivano i chiarimenti del Fisco per quanto riguarda il bonus casa dedicato agli under 36. Novità importanti per i cittadini, visto che quest'anno le agevolazioni legate all'efficientamento energetico in casa si sono sostanzialmente ridotte, a partire dal Superbonus. Anche il bonus casa per i giovani è stato sostanzialmente cancellato, ma appunto a determinate condizioni può essere ancora erogato, tagliando le imposte di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva. Rimane poi sempre la garanzia statale sul prestito. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

