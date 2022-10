La bolletta della luce sale del 59%, quella del gas subirà rincari pesantissimi. Gli italiani (ma il problema, ovviamente, è europeo) fanno i conti con il caro dell'energia che cambierà drasticamente abitudini e comportamenti. Soprattutto in casa. Al di fuori, invece, lo Stato ma anche le aziende private cercano di venire incontro ai dipendenti attraverso bonus e sostegni per contrastare l'aumento dei prezzi, dal momento che le misure del governo (circa 66 miliardi nel Dl aiuti) impattano solo in parte con gli effetti dell'inflazione.