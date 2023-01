Bonus benzina e trasporti, torna l'accisa mobile, le multe: ecco la guida al nuovo Dl carburanti

Ritorno dell'accisa mobile, rivista e corretta, rafforzamento dei poteri di Mr Prezzi, sforzo sulla trasparenza con l'obbligo per i benzinai, altrimenti a rischio sanzione, di esporre accanto al prezzo praticato anche quello medio misurato dal ministero delle Imprese. Sono alcune delle principali misure contenute nel decreto di 5 articoli per contenere i prezzi dei carburanti. Il provvedimento reintroduce anche il bonus benzina esentasse da 200 euro, valido fino a fine anno, e - per favorire gli spostamenti alternativi all'auto - ripropone anche il bonus trasporti da 60 euro per i redditi più bassi. Ecco in sintesi tutte le novità.