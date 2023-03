Bonus asilo nido: requisiti, a chi spetta e come presentare domanda. La nuova guida dell’Inps

Attivo il servizio per fare domanda bonus asilo nido. L'Inps ha aggiornato la procedura, rivolta ai genitori di un minore in possesso dei requisiti richiesti. Una misura che ha l’obiettivo di supportare nel pagamento delle rette di asili nido pubblici e/o privati. L’agevolazione, che fa parte delle misure a sostegno del reddito delle famiglie ed è stata introdotta con la legge di Bilancio 2017, prevede un contributo variabile in base all’Isee per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per la forma di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

