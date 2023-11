Bonus 550 euro lavoratori part-time, via alle domande per il contributo: i requisiti e come richiederlo

Al via il contributo da 550 euro per i part-time con lunghi periodi di inattività. La domanda si invia dal sito dell’Inps o tramite patronati da oggi, 13 novembre, al prossimo 15 dicembre. L’agevolazione, già presente lo scorso anno, è stata rinnovata per il 2023 con il decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio, che prevede il riconoscimento del bonus per tutte le tipologie di contratto part time e non solo ciclico verticale come accaduto lo scorso 2022. Vediamo nel dettaglio come chiedere l'agevolazione e quali sono i requisiti richiesti.

