Meglio non illudersi: azzeramento del gas russo, siccità, aumento dei consumi e forte ripresa della Cina tornano a minacciare le bollette. «E molto probabilmente i prezzi di luce e gas non torneranno più ai livelli pre-crisi, e cioè a quelli che eravamo abituati a vedere prima della pandemia». Se a dirlo è il presidente dell’Arera c’è da credergli. Del resto, nonostante il netto ridimensionamento, i prezzi di luce e gas in Italia sono oltre il doppio di quelli storici. Segno che l’emergenza energia non è ancora completamente alle spalle e che ci sono ancora molte variabili a minacciare la stabilità delle bollette. La variabile Mosca è in testa a tutte, visto che quest’anno tutta l’Europa dovrà fare a meno di circa 50 miliardi di metri cubi di gas russo arrivati nel 2022, un terzo dei 155 miliardi arrivati nel 2021, secondo l’Agenzia Internazionale dell’energia. Mentre il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti rilancia da Washington il nuovo ruolo strategico dell’Italia come hub energetico.