Il prezzo del gas a giugno potrebbe calare dell'11% sul mercato tutelato. A dirlo, facendo riferimento all'andamento del valore del metano sui mercati internazionali a maggio, è il presidente di Nomisma, Davide Tabarelli. Il risparmio per famiglia media supererebbe i 100 euro su base annua.

In questo modo si rafforza la previsione fatta a inizio maggio a Il Messaggero da Alessandro Lanza, docente di Energy and environmental policy della Luiss e direttore della Fondazione Eni. Secondo il professore le bollette di gas e luce potrebbero pesare entro la prossima estate almeno 500 euro in meno su base annua rispetto allo stesso periodo del 2022, sempre per il nucleo familiare tipo.

