Bollette gas e luce, cosa fare con la fine del mercato tutelato: come cambiare contratto e risparmiare. La guida

Si avvicina la scadenza del mercato tutelato dell'energia. Dal 1° gennaio scatterà la fine del regime di massima tutela per il gas e contemporaneamente partiranno le aste per i nuovi operatori sull'energia elettrica. Per quest'ultima, però, il passaggio vero e proprio al mercato libero dovrebbe avvenire durante la prossima estate, grazie a una proroga "tecnica" a cui sta lavorando il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. L'apposito decreto Energia che contiene il provvedimento dovrebbe arrivare dopodomani, martedì 28 novembre.

L'obiettivo è continuare il più possibile a tutelare almeno 8,7 milioni di persone con i prezzi della luce calmierati dall'Autorità per l'energia, che hanno protetto negli ultimi anni dagli aumenti esagerati. Sul decreto è in corso un interlocuzione tra l'Unione europea e il governo italiano, che riguarda il rispetto dei vincoli del Pnrr (che prevede di superare il regime di massima tutela sulla luce nel 2024).

Altro nodo è anche quello del rinnovo delle concessioni per i settori idroelettrico e geotermico. Settori per cui Bruxelles, nonostante il ministro Gilberto Pichetto non confermi, secondo fonti del Mase preme per far aprire alle Regioni italiane gare internazionali, evitando le possibili proroghe previste dal nuovo Dl Energia. Nulla da dire da parte dell'Ue, invece, sulla volontà di ripartire con le trivellazioni nell'Adriatico, nonostante le critiche di ambientalisti ed esperti su inquinamento e poca utilità della misura. Ma, tornando alle bollette, cosa succede con la fine del regime di maggior tutela? Quali tecniche si possono seguire per risparmiare nel mercato libero?

