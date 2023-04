Non è finita. Dopo i forti tagli del 2023 la febbre dei rincari in bolletta si preannuncia per la seconda metà dell’anno. Per l’elettricità, famiglie e piccole imprese potrebbero spendere il 10% in più nel terzo trimestre, mentre i rincari saliranno del 25% nel periodo che va da ottobre a dicembre, in pieno inverno. Stessa dinamica, ma più contenuta, per il gas naturale: le tariffe sono previste al rialzo «per il terzo e quarto trimestre, rispettivamente del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni del secondo trimestre». L’allarme arriva dal presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, intervenuto ieri alla Camera presso le Commissioni Finanze e Affari Sociali per fare il punto sul decreto Bollette e i nuovi bonus riscaldamento che partiranno ad ottobre anche per premiare i risparmi. Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi «hanno di recente nuovamente mostrato volatilità crescente», ha avvertito l’Autorità.