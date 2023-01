Sciopero benzinai, revocato il secondo giorno. Dalle 19 riaprono i self service

Sciopero benzinai: revocato il secondo giorno. Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero «a favore degli automobilisti non certo del governo». Così le due sigle dei gestori degli impianti di benzina in una nota congiunta.

Sciopero benzinai, la revoca di Fegica e Figisc

«Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il ministero che si e speso per diventare interlocutore propositivo, l’incontro ha confermato il persistere di molte criticita - spiegano -. Anche quest’ultimo ennesimo tentativo di rimediare ad una situazione ormai logora, non e riuscito ad evidenziare alcun elemento di concretezza che possa consentire anche solo di immaginare interventi sui gravissimi problemi del settore e di contenimento strutturale dei prezzi». Le proposte emendative avanzate dal Governo al suo stesso decreto non rimuovono l’intenzione manifesta di individuare i benzinai come i destinatari di adempimenti confusi, controproducenti oltreche chiaramente accusatori», proseguono i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio. «Appare ormai chiaro che ogni tentativo di consigliare al Governo ragionevolezza e concretezza non puo o non vuole essere raccolto - sottolineano -. Per questa ragione anche insistere nel proseguire nell’azione di sciopero, utilizzata per ottenere ascolto dal Governo, non ha piu alcuna ragione di essere. Tanto piu che uno degli obiettivi fondamentali, vale a dire ristabilire la verita dopo le accuse false e scomposte verso una categoria di lavoratori, e stato abbondantemente raggiunto. I cittadini italiani hanno perfettamente capito. E, quindi, a loro, ai cittadini che i benzinai si rivolgono, non certo al Governo, revocando il secondo giorno di sciopero gia proclamato, eliminando ogni possibile ulteriore disagio, a questo punto del tutto inutile. I distributori quindi riapriranno gia da questa sera. Il confronto a questo punto si sposta in Parlamento dove i benzinai hanno gia avviato una serie di incontri con tutti i gruppi parlamentari perche il testo del decreto cosiddetto trasparenza raccolga in sede di conversione le necessarie modifiche», concludono.

La mediazione

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso si augura che le associazioni dei distributori di carburanti revochino la seconda giornata di sciopero, per evitare di provocare altri «disagi» ai cittadini. «In questo momento - dice a Bruxelles, a margine di incontri istituzionali - c'è una riunione al mio dicastero con alcune associazioni» di gestori di distributori di benzina. «Hanno chiesto ulteriori chiarimenti per capire meglio il senso della proposta depositata ieri mattina, con le modifiche da apportare al decreto legge». «Aspettiamo - continua Urso - che le associazioni si rendano della necessità di non arrecare ulteriori disagi ai nostri cittadini, sono molto fiducioso. Già stamani una delle associazioni ha annunciato che intende concludere prima lo sciopero, sulla base delle proposte che abbiamo fatto ieri sera. Altre hanno chiesto ulteriori chiarimenti: è in corso una riunione tecnica in cui sarà illustrato ogni aspetto dell'emendamento che ho già presentato ieri mattina». «Io mi auguro - prosegue - che anche le altre associazioni rivedano la loro decisione e che si riduca il disagio per i cittadini, disagio che è ancora più significativo nella seconda giornata di sciopero, cosa che ovviamente mi auguro che non ci sia. Il governo è impegnato in maniera continuativa per giungere ad un riordino complessivo del settore, che ne ha davvero bisogno. È un settore troppo a lungo bistrattato. Questo forse è il primo governo che li ascolta e si confronta con esso: siamo alla quarta riunione in due settimane», conclude.