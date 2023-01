Sciopero benzinai, adesioni oltre l'80%. Sindacati convocati alle 15: si lavora per fermare la protesta già oggi

Un'altra mediazione, a sciopero già iniziato. Stamattina il governo tenta di stoppare la protesta dei benzinai, che da ieri alle 19 sono entrati in sciopero rendendo inutilizzabili quasi 8 distributori su 10 compresi i self service. A Roma un vertice dei dirigenti delle tre sigle che rappresentano i gestori dei carburanti, in sciopero da ieri sera per protestare contro le misure del decreto legge sulla Trasparenza dei prezzi. Faib Confesecenti ha già comunicato che la chiusura terminerà dopo 24 ore mentre Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio hanno confermato lo stop di 48 ore. Le tre sigle, che appaiono dunque divise, si sono viste alle 11 presso la sala Capranichetta di Piazza Montecitorio: Fegica e Figisc-Anisa l'hanno indicata come «una assemblea dei gruppi dirigenti delle organizzazioni di categoria, aperta a deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari» anche perché il decreto è già in Commissione Attività produttive della Camera dove ieri sono cominciate le audizioni. Per la Faib si tratta di «una riunione di coordinamento». I sindacati poi sono stati convocati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy alle 15. «La convocazione da parte del ministero va incontro alla nostra richiesta di capire come è strutturato l'emendamento. L'incontro con i tecnici, a partire dal capo del legislativo, è importante e potrebbe essere l'elemento che fa cambiare la linea di condotta della protesta e revocare il secondo giorno di sciopero», ha detto il presidente di Figisc Bruno Bearzi.