Benzina, nuovi aumenti sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in salita, oggi è stata Eni a ritoccare verso l'alto di un centesimo i prezzi raccomandati su benzina e diesel. Intanto i prezzi praticati sul territorio, in attesa che l'intervento venga recepito, risultano poco mossi, registrando solo leggeri assestamenti al rialzo nella modalità servito.

