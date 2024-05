Decreto Autovelox, ecco quando entreranno in vigore le nuove regole: limiti e cartelli, cosa cambia

Da domani, 28 maggio 2024, il nuovo decreto Autovelox sarà legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore delle nuove misure, invece, è prevista non prima della prossima settimana, forse addirittura il 12 giugno. Questo decreto, studiato e approvato da settimane, mira a disciplinare in modo rigoroso l'uso e la collocazione degli autovelox, rispondendo così alle numerose critiche e polemiche sollevate in passato. Verranno introdotte una serie di misure che modificheranno in modo sostanziale l'uso dei rilevatori di velocità. Salvini ha sottolineato che gli autovelox devono essere utilizzati come strumenti di sicurezza e non come un mezzo per aumentare le entrate comunali attraverso le multe. «Gli autovelox andrebbero utilizzati dove effettivamente serve», ha dichiarato, ribadendo che non devono essere considerati come una «tassa aggiuntiva».