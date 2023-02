La svolta è arrivata. Dal 2035, tra soli dodici anni, non sarà più possibile immatricolare auto a benzina e diesel. Il tempo che manca all’appuntamento con la svolta green sembra molto, ma in realtà nel ciclo di vita di un’automobile è abbastanza breve. Dunque già da oggi i consumatori dovranno iniziare a fare i conti con la nuova direttiva nel caso in cui avessero la necessità di cambiare auto o di cedere quella di cui dispongono.