Il taglio del cuneo fiscale, la differenza tra il costo dello stipendio per l'azienda e la retribuzione netta in busta paga, sarà decisamente più consistente del previsto. La riduzione prevista nel decreto lavoro che stasera il governo illustrerà ai sindacati, è infatti di quattro punti, contro i due ipotizzati finora. Si riduce però il periodo in cui i lavoratori beneficeranno del taglio. Non più per otto mesi, da maggio a dicembre, ma solo per cinque, da luglio a novembre. Lo prevede l'ultima bozza del decreto lavoro che il governo presenterà stasera ai sindacati e che domani approderà in Consiglio dei ministri, nella riunione convocata simblicamente per il primo maggio.