Aumento stipendi docenti 2023, sbloccati 300 milioni: in busta paga fino a 124 euro in più. Ecco le tabelle

Aumenti per i docenti, buste paga più pesanti dopo lo sblocco dei 300 milioni aggiuntivi voluto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a favore del personale della Scuola per il rinnovo del Contratto Scuola già siglato per la parte economica il 6 dicembre 2022. «all'aumento di 101 euro già stabilito si aggiungeranno ulteriori 23 euro tra aprile e maggio. Un segnale importante di come la Lega sia attenta alle necessità degli insegnanti italiani, e sia impegnata nel restituire la giusta dignità a una intera categoria professionale. Restituire alla scuola il ruolo che merita passa anche dalla giusta valorizzazione di chi, ogni giorno, è chiamato a trasferire conoscenza e istruzione ai nostri ragazzi. Avanti cosi», ha dichiarato la deputata della Lega e componente della commissione Cultura e Istruzione, Giovanna Miele.