Aumento pensioni Inps, ecco la rivalutazione degli importi (e quando saranno erogati): la tabella in pdf

Aumento pensioni Inps, come sono rivalutate quelle con importi superiori a quattro volte il trattamento minimo (2.101,52€ al mese ai valori lordi del dicembre 2022)? L'Inps, attraverso la circolare numero 20 del 10 febbraio, ha pubblicato tutte le istruzioni, fornendo i diversi chiarimenti sulle disposizioni previste dalla Manovra. Nel documento è contenuta una tabella di sintesi con l’indice di perequazione da attribuire, gli importi complessivi dei trattamenti e gli importi garantiti. Gli aumenti avverranno per scaglioni complessivi di importo (non per fasce progressive) con erosioneo.