Assegno unico, simulatore importi mensili. Figli a carico, Isee e maggiorazioni: come fare il calcolo con il portale Inps

Assegno unico. L'Inps ha di recente comunicato le nuove tabelle con gli aumenti previsti nel 2024 per la rivalutazione (clicca qui per l'articolo). Ma come si fa a conoscere quanto si riceverà mensilmente di contributo? Lo stesso ente previdenziale mette a disposizione un simulatore che restituisce l'importo che spetterà al contribuente che ha presentato domanda.

Assegno unico, nuove tabelle 2024: aumenti con rivalutazione. Importi in base all'Isee. Scattano da pagamenti di febbraio (con conguaglio)

Si può procedere in maniera anonima inserendo alcuni dati relativi alla propria posizione (di seguito elencati). La simulazione, avverte l'Inps, ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente. Quindi manca un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

Insomma, il "risultato" che si ha al termine dell'inserimento dei dati può dare un'idea di quanto si possa percepire di assegno unico. Ma per riceverlo è necessario, ovviamente, presentare la domanda di Assegno Unico accedendo alla apposita procedura disponibile sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE) (oppure presentandola anche tramite patronati e contact center).