Assegno unico e universale garantito fino a febbraio anche per i nuclei familiari che non hanno più diritto al reddito di cittadinanza. Dal prossimo anno comunque tutte le famiglie, sia quelle destinatarie del nuovo Assegno di inclusione sia quelle che avranno diritto al "supporto" da 350 euro mensili, dovranno presentare una nuova domanda per fruire del sussidio per i ragazzi.