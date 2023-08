Assegno unico agosto, domani via ai pagamenti. Calendario e importi (con aumenti)

Arriva l'assegno unico. Il pagamento è previsto per domani (18 agosto) e poi per il 21 e 22. Inps e Banca d'Italia hanno cominciato a fissare in anticipo le date dei versamenti per facilitare chi lo riceve. La prima fase con questi tre giorni è dedicata a chi lo ha già ricevuto nei mesi scorsi e per coloro i quali l'assegno non ha subito variazioni. Dal 20 al 30 agosto, invece, lo riceverà chi invece ha presentato domanda a luglio e chi, rispetto all'ultimo mese, riceverà un bonifico diverso a causa di mutamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee.