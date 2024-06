Assegno unico. I pagamenti di giugno saranno accreditati tra il giorno 17 e il giorno 19 di questo mese. Ma molti rischiano di trovare - come già successo a partire da marzo - un importo decurtato. L'accredito potrebbe infatti essere quello dell'importo minimo (pari a 57 euro, ossia quello che si riceve con un Isee superiore ai 45.574,96 euro).

Come mai? È la "tagliola" scattata per tutti quelli che non hanno presentato l'Isee aggiornato. La finestra per evitare il tagli nella mensilità di marzo si chiudeva infatti il 29 febbraio scorso.

Assegno unico, come recuperare gli arretrati

Ma chi non abbia fatto in tempo ha tempo per recuperare. Ovvero rivedersi riaccreditare l'importo dovuto e anche gli arretrati. Vediamo come.