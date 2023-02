È in arrivo a marzo il congualio e il pagamento degli arretrati per i percettori dell'assegno unico. Un effetto alla legge di Bilancio 2023 che ha introdotto maggiorazioni per figli piccoli. L’incremento forfettario per le famiglie con almeno 4 figli è stato portato invece a 150 euro. Novità che, tuttavia, non sono state applicate alla mensilità di febbraio e quindi arriveranno a marzo. Il mese prossimo, come indicato dal sito Money.it, "verranno pagati tutti gli arretrati alle famiglie che ne hanno diritto, ma c’è il rischio anche che l’Inps - dopo aver fatto le dovute valutazioni - effettui una trattenuta delle somme pagate in più".

