Assegno unico, i pagamenti di maggio 2023: ecco il calendario dell'Inps (con o senza Reddito di cittadinanza)

Assegno unico maggio 2023, le date di pagamento di maggio previste dall'Inps. L’Ente nazionale della previdenza sociale ha reso noti i giorni di erogazione del sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per chi ha figli disabili. La prima data di accredito segnalata corrisponde a venerdì 19 maggio 2023. Per i percettori del sussidio, il pagamento del contributo economico per i figli inizia con decorrenza da tale data.

