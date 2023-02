Assegno unico, penalizzato chi ha già presentato l'Isee? Il contributo in erogazione a febbraio dovrebbe essere calcolato sulla base di quello del 2022, come prevederebbe la normativa che ha lo istituito, ma secondo quanto rivelato da Money.it, l'Inps starebbe ricalcolando l'assegno in base all'Isee del 2023, nel caso in cui sia stato presentato dal contribuente a cui spetta il beneficio. Ecco cosa sappiamo.