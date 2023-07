Assegno unico, le date dei pagamenti (da luglio a dicembre 2023): le tranche e cosa fare in caso di ritardi. Il calendario completo

L'Inps ha svelato i giorni esatti per l’arrivo dell’Assegno unico (e universale) da luglio a dicembre 2023. Nelle scorse settimane era stato comunicato il nuovo calendario che suddivide i beneficiari in due categorie, ossia coloro che non hanno subito variazioni dal mese precedente da chi invece ha appena presentato la domanda (o comunque l’ha modificata negli ultimi 30 giorni).