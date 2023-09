Assegno unico più alto a partire dal secondo figlio: in arrivo un pacchetto da tre miliardi di euro

Un assegno unico più alto per il secondo figlio. E una maggiorazione per i terzi nati. Il pacchetto famiglia del governo che sarà inserito nella prossima manovra inizia a prendere forma. E potrebbe rivelarsi ben più consistente di quanto era trapelato fino ad oggi. Sul piatto il governo sarebbe pronto a mettere fino a 3 miliardi di euro. Risorse che in parte arriveranno dai soldi risparmiati sullo stesso assegno unico per l’afflusso minore di domande rispetto a quanto il governo aveva previsto. Le simulazioni per definire i nuovi importi sono ancora in corso, ma l’idea sarebbe quella di continuare sul percorso avviato nella manovra di bilancio dello scorso anno con una sorta di meccanismo “a scalare”. I benefici che lo scorso anno erano stati riconosciuti dal quarto figlio in poi, scatterebbero dal prossimo anno dal terzo figlio. E quelli riconosciuti a partire dal terzo figlio, partirebbero invece dal secondo.