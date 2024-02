Assegno unico, aumenti con rivalutazione: tabella nuovi importi in base alla fascia di reddito. Contributo su del 5,4%

Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU). Ecco gli aumenti. L'Inps ha pubblicato gli importi pettanti per l’annualità 2024 rideterminati in base alla rivalutazione.

Sia l’AUU che le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. E il contributo viene quindi rivalutato.

