Assegno unico, in arrivo gli arretrati Inps. In questi giorni i beneficiari del sussidio stanno ricevendo i pagamenti riferiti al conguaglio delle maggiorazioni spettanti relative al mese di gennaio. L'importo è ovviamente diverso dalla cifra mensile e dipende dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Si tratta della rivalutazione inserita sulla base dell’inflazione e delle maggiorazioni per famiglie numerose. A gennaio infatti non sono stati adeguati in tempo i versamenti con gli aumenti decretati per il 2023, motivo per cui le famiglie hanno ricevuto un assegno unico uguale a quello del 2022.

Assegno unico, la rivalutazione

L’Inps ha fatto sapere che l’adeguamento è stato applicato sia sugli importi base dell’assegno unico previsti per ciascun figlio (la quota minima sale a 54,1 euro dalla precedente di 50 euro, mentre quella massima è ora di 189,2 euro, mentre prima era di 175 euro) sia sulle soglie Isee che modulano gli importi. Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, verranno incrementati gli importi spettanti ai minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei numerosi. La norma ha inoltre stabilizzato gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.