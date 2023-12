Per 737 mila famiglie inizia oggi il trasloco verso il nuovo reddito di cittadinanza. Possono fare domanda per l’Assegno di inclusione da 500 euro al mese i nuclei con un Isee sotto i 9.360 euro e con al loro interno almeno un minore, o un anziano, un disabile o un componente in condizione di svantaggio.

Il Supporto per la formazione e il lavoro, la prestazione di sostegno pensata per gli attivabili che cercano lavoro, invece è salpata a settembre e, nel giro di pochi mesi, ha totalizzato circa 130 mila domande. A chi richiederà l’Assegno di inclusione entro questo mese l’Inps erogherà il primo pagamento alla fine di gennaio. A differenza del reddito di cittadinanza sono previsti controlli alla fonte più approfonditi, incrociando le banche dati, prima di dare semaforo verde alle erogazioni. Per ottenere l’aiuto è necessario presentare l’Isee in corso di validità, che poi andrà aggiornato all’inizio dell’anno prossimo. Chi perderà i requisiti per l’Adi a marzo non corre però il pericolo di rimborsi: l’Inps infatti non chiederà indietro le somme versate a gennaio e febbraio a chi uscirà fuori dalla platea dei beneficiari tra tre mesi.

