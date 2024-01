Assegno di inclusione, pagamenti da domani a 287mila famiglie. L'Inps: importo medio di 645 euro

Assegno di inclusione 2024, i pagamenti per l'Adi che partiranno domani riguarderanno 287.704 nuclei familiari. Lo precisa l'Inps spiegando che le domande lavorate (pervenute entro i primi giorni di gennaio) sono state 446.256 di cui 418.527 con Pad sottoscritto ma 12.222 domande necessitano di un supplemento di istruttoria per l'acquisizione della certificazione mentre 117.461 domande sono state respinte per mancanza di requisiti. Le prime 287.704 domande, che hanno superato positivamente la fase istruttoria, spiega l'Inps, andranno in pagamento il 26 gennaio con un importo medio di 645,84 euro.