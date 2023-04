L’assegno di inclusione sarà un po’ più generoso per i beneficiari di 67 anni o più. Nell’ultima bozza del decreto Lavoro, più o meno quella definitiva che dovrebbe entrare nel Consiglio dei ministri di oggi, spunta infatti un ritocco verso l’alto della somma riservata ai nuclei composti «da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza». Se saranno verificate queste condizioni, l’importo monetario salirà a 630 euro mensili per 12 mensilità, dai 500 previsti per tutti. La somma andrà poi “aggiustata” proprio in base alla composizione del nucleo familiare, attraverso una scala di equivalenza che resta un po’ più penalizzante rispetto a quella del reddito di cittadinanza ormai destinato a scomparire.