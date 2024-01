Mille euro in più al mese per gli anziani con bisogni assistenziali «gravissimi», ultraottentenni e a basso reddito. E poi fondi per ridurre il divario digitale e abbattere le barriere architettoniche, rendendo più fruibili gli spazi pubblici come parchi e giardini, progetti in collaborazione con le scuole e una campagna di informazione sull'invecchiamento attivo. Sono alcuni dei punti cardine del decreto legislativo a favore della terza età che approderà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Con l'obiettivo spiega Giorgia Meloni alla Camera di garantire all'anziano «una vita serena, attiva e dignitosa».

Pensioni febbraio 2024, il calendario dei pagamenti e il cedolino. Ecco i nuovi importi dell'assegno con la rivalutazione