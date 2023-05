730 precompilato, spese per gli animali (fino a 550 euro) detratte: acquisti e prestazioni che spettano ai contribuenti

Le detrazioni

Avere un amico a quattro zampe può portare delle spese ma è possibile ammortizzare i costi. I contribuenti, infatti, hanno la possibilità di portare in detrazione le spese veterinarie direttamente all’interno del Modello 730. A prevedere questa possibilità è l’articolo 15, comma 1, lett. c-bi del TUIR, che permette di ottenere una detrazione pari al 19% dell’imposta lorda Irpef per le spese veterinarie sostenute nel corso del 2022, per un importo massimo pari a 550 euro e con una franchigia di 129,11 euro.

Tutto ciò può avvenire tramite il modello 730: i contribuenti devono aver effettuato il pagamento attraverso un mezzo di pagamento tracciabile. Sono esclusi, da questo obbligo, gli acquisti di farmaci e le prestazioni che rientrino nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Il limite massimo di spesa, pari a 550 euro, riguarda ogni singolo contribuente, indipendentemente dal numero di animali posseduti. All’interno del Modello 730, le spese mediche devono essere inserite nella sezione I, rigo da E8 a E10, sotto la voce “Altre Spese”. Generalmente, questo tipo di costi risultano essere già presenti all’interno del Modello 730 precompilato, che viene messo a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma cerchiamo di capire come portare in detrazione questo tipo di costi.